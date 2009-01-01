13:24

Банк России 7 апреля проведет операцию «тонкой настройки» в виде внепланового депозитного аукциона, сообщил регулятор. В рамках аукциона российским банкам будет предложено на три дня разместить на счетах в ЦБ избыточную ликвидность на 350 млрд рублей по максимальной ставке 9,75% годовых.

Как указывает Finanz, таким способом Центробанк может попытаться поддержать российскую валюту, курс которой резко упал после ракетного удара США по сирийской авиабазе в Хомсе.

Позднее ЦБ опубликовал итоги аукциона. В нем приняли участие 49 российских банков, подавших заявки на размещение на депозитах регулятора в общей сложности 660,7 млрд рублей.

Утром 7 апреля на открытии торгов Московской биржи курс доллара подскочил за минуту более чем на 60 копеек и превысил 57 рублей. Евро начал торги в плюсе на 60 копеек и поднялся до 60,51 рубля. К 13:15 мск курс доллара отступил до 56,88 рубля, а евро – до 60,49 рубля.