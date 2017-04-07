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В результате ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии погибли десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийские Вооруженные силы.

Ранее власти Сирии говорили о семерых убитых и девяти раненых. Губернатор провинции Хомс утверждал, что среди жертв оказались жители деревни около авиабазы. По данным Минобороны России, после ракетного удара погибли четверо сирийских военных, еще двое пропали без вести, шестеро ранены. По данным сирийского государственного агентства SANA, среди жертв атаки четверо детей.

В Минобороны РФ утверждали, что из 59 ракет «Томагавк», выпущенных США, до сирийской базы долетели только 23. Власти Сирии ищут место падения оставшихся ракет.

По информации российского ведомства, в результате атаки на авиабазе уничтожен склад, учебный корпус, радиолокационная станция и шесть самолетов в ремонтных ангарах. При этом взлетная полоса, рулежная дорожка и самолеты на стоянках не повреждены. Как отмечалось ранее, целями американских ракет были взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы.

После атаки Россия решила приостановить действие меморандума о предотвращении авиационных инцидентов в Сирии. В Кремле расценили действия США как «агрессию против суверенного государства <…> под надуманным предлогом». Ракетный удар был попыткой отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке, подчеркнули российские власти.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что решение применить ракеты было принято исходя из «жизненно важных интересов национальной безопасности страны». Пентагон назвал пуск ракет «единичным случаем».

Утром 7 апреля США произвели массированный ракетный удар на авиабазу в Хомсе в ответ на химическую атаку в Идлибе 4 апреля. По мнению американских властей, ответственность за атаку, в результате которой погибли более 70 человек, несут войска президента Сирии Башара Асада. В России утверждают, что инцидент произошел из-за попадания снаряда в склад химического оружия боевиков.