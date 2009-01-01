На днях Владимир Путин в очередной раз напомнил россиянам о лихих 1990-х. Экскурс в новейшую историю стал ответом на вопрос о целесообразности цензуры в интернете. Общество в 1990-е было незрелым, дал понять президент, поэтому полученные свободы люди приняли за вседозволенность. То же происходит сейчас с интернетом. Объяснение президента наверняка устроило аудиторию медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», где происходило обсуждение. А заодно и многих россиян, у которых те времена не вызывают ничего, кроме дурных ассоциаций.

Возвращение к 1990-м как точке отчета стало одним из излюбленных риторических приемов президента. Им, например, посвящена наиболее эмоциональная часть интервью, который Путин дал телеведущему Владимиру Соловьеву для документального фильма «Президент». Путин судит об эпохе с высоты последовавших достижений. При этом, однако, в надежде освежить память россиян, хозяин Кремля часто описывает не совсем то, чтобы было в действительности, – другими словами, говорит полуправду. Попробуем восстановить картину.