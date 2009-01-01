Допустимо ли выражать скорбь по жертвам теракта на митинге, собранном по разнарядке? В последние дни обсуждение этого вопроса в социальных сетях временно затмило остальные актуальные темы из области моральной философии: неудачный твит известного журналиста, неудачный твит художника-активиста, участие молодежи в оппозиционных шествиях и даже раздачу бесплатного хлеба в городе Струнино.

Режим дня барона Мюнхгаузена предполагал регулярное совершение подвигов с 8 до 10 утра. В расписании среднестатистического обитателя российского сегмента Фейсбука значится ежедневное вынесение моральных суждений: если не в формате полноценного поста, то хотя бы комментария или лайка. С чем связана потребность в программных заявлениях в социальных сетях и почему этот жанр так востребован в России?