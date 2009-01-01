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По подозрению к призывам к массовым беспорядкам в Москве задержали 25-летнего преподавателя математики в одном из столичных институтов Дмитрия Богатова. Об этом сообщает Business FM.

Сам Богатов свою вину отрицает. По данным издания, в беседе со следователями он сообщил, что никогда не заводил аккаунты в Twitter, «Одноклассниках» и Instagram, и только «сто лет назад» зарегистрировался в Facebook и «ВКонтакте».

Адвокат Богатова Алексей Тепцов предположил, что IP-адрес его подзащитного мог попасть к злоумышленникам, так как Богатов пользовался программой Tor, дающей возможность скрыть посещение того или иного сайта. Однако, как отметил Тепцов, эта программа позволяет использовать чужие IP-адреса тем юзерам, у которых тоже установлен Tor.

О задержании мужчины по подозрению в призывах к беспорядкам 2 апреля Следственный комитет заявил вечером 6 апреля. Имя задержанного не называлось, уточнялось только, что он 1992 года рождения. Также говорилось, что дома у него прошли обыски и были изъяты компьютеры и электронные устройства.

Дело, по которому состоялось задержание, СК возбудил 1 апреля. До этого московская прокуратура сообщила, что в социальных сетях и пабликах анонимный пользователь активно размещает призывы выйти на несанкционированные митинги в Москве 2 апреля.

2 апреля в СМИ появились данные о задержании в центре столицы более 40 человек, участвовавших в несогласованной акции. По данным «Интерфакса», большинство из них были представителями националистических организаций и группировок. В МВД официально подтвердили задержание 31 человека за нарушение общественного порядка.

Кто организовал акции 2 апреля, неизвестно, поскольку заявку на проведение мероприятий никто не подавал. «Новая газета» писала, что причастность к акции отвергли Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, представители «Открытой России» Михаила Ходорковского, участники движения «Солидарность», члены партии «Яблоко» и основатели «Другой России». Сам Ходорковский высказал мнение, что происходящее – провокация властных структур, которые пытаются «слить протест», как в 2012 году.

Сообщения об акциях 2 апреля стали публиковаться в сети после протестов 26 марта, которые прошли почти в сотне российских городов. Поводом для них стало расследование ФБК, посвященное тайным активам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Во многих городах антикоррупционные митинги не были согласованы властями и закончились массовыми задержаниями.