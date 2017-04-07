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Телеведущий Дмитрий Киселев и помощник президента России Андрей Белоусов признаны потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Статус потерпевших также получили топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков и Елена Морозова из группы «Сумма». При этом следствие не нашло оснований для признания потерпевшими пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко.

Ранее 7 апреля Аникееву предъявили обвинение в окончательной редакции, ему вменяют шесть эпизодов незаконного доступа к компьютерной информации. Материалы дела выделены в отдельное производство.

О том, что Прокопенко и Киселев просили признать себя потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая», в марте сообщали источники РБК.

Документы по Прокопенко опубликовали на сайте «Шалтая-Болтая» зимой 2014 года. Из них следовало, что политик отвечал за размещение материалов обо всех уголовных делах, связанных с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Также появилась фотография бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик с сумкой, набитой деньгами, которая якобы была сделана в кабинете Прокопенко.

Предполагаемую неофициальную переписку Тимаковой опубликовали в январе 2015 года. В материалах с предполагаемой почты Киселева была информация о его финансах и активах, как личных, так и связанных с ВГТРК. Почту телеведущего взломали весной 2016 года.

По делу «Шалтая-Болтая» проходят три человека: Владимир Аникеев, Александр Филинов и Константин Тепляков. Их обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 272 УК РФ).

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, по которому арестованы сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы. Адвокаты обвиняемых эту связь отвергают, сам Аникеев отрицает, что ФСБ курировала работу хакеров.