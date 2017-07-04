15:37

При обыске в Москве у предполагаемого сообщника исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова – Содика Ортикова – нашли гранату и тротиловые шашки. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ходе обыска по месту жительства Ортикова обнаружено и изъято две тротиловые шашки, а также граната Ф1», – заявил следователь.

«Медиазона» сообщает также, что у него изъяли пистолет Макарова.

Ортиков заявил, что не имеет отношения к теракту, а изъятые боеприпасы ему не принадлежат. По его словам, их оставил «другой человек», который жил с ним в квартире. С Джалиловым он какое-то время назад работал в ресторане поваром.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали восьмерых предполагаемых сообщников террориста. Во время обысков в их квартире обнаружили элементы взрывчатки, аналогичные взорванной в метро.

Как сообщал «Коммерсантъ», в петербургском метро должны были взорваться два человека. Но сообщник Джалилова «по какой-то причине» не пришел на встречу.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Погибли 14 человек, включая самого Джалилова.