При обыске в Москве у предполагаемого сообщника исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова – Содика Ортикова – нашли гранату и тротиловые шашки. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В ходе обыска по месту жительства Ортикова обнаружено и изъято две тротиловые шашки, а также граната Ф1», – заявил следователь.
«Медиазона» сообщает также, что у него изъяли пистолет Макарова.
Ортиков заявил, что не имеет отношения к теракту, а изъятые боеприпасы ему не принадлежат. По его словам, их оставил «другой человек», который жил с ним в квартире. С Джалиловым он какое-то время назад работал в ресторане поваром.
Ранее в Санкт-Петербурге арестовали восьмерых предполагаемых сообщников террориста. Во время обысков в их квартире обнаружили элементы взрывчатки, аналогичные взорванной в метро.
Как сообщал «Коммерсантъ», в петербургском метро должны были взорваться два человека. Но сообщник Джалилова «по какой-то причине» не пришел на встречу.
Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Погибли 14 человек, включая самого Джалилова.
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