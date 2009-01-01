Химическое оружие, применение которого довело Башара Асада до прямой атаки США на правительственную авиабазу, – один из самых безвыигрышных способов ведения войны, который гарантированно вызовет резкое осуждение всего мирового сообщества. Боевые отравляющие вещества были запрещены международными конвенциями еще в первой половине XX века. Несмотря на это, оно неоднократно применялось в ходе вооруженных конфликтов уже после Второй мировой и при терактах. До судебного разбирательства и наказания конкретных виновников дело доходило нечасто, но прецеденты были.

Химический Али

Двоюродный брат Саддама Хусейна Али Хасан аль-Маджид в правление Саддама был министром обороны, а позднее – министром внутренних дел. Али руководил операцией «Анфаль» («Трофеи»), направленной против курдских повстанцев в Ираке, а также против гражданского курдского населения.