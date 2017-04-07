16:39

Заместитель начальника четвертого управления МВД РФ полковник Максим Рыбкин задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Представитель главка уточнил, что Рыбкин «уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание». В пресс-службе МВД добавили, что задержанный подозревается «в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его знакомого к уголовной ответственности».

О задержании Рыбкина ранее 7 апреля сообщило РЕН ТВ. По версии следствия, за 22 млн рублей он обещал руководству одной из компаний прекратить расследование о хищении через эту фирму бюджетных средств. По данным источника «Интерфакса», речь шла о 20 млн рублей.

Однако Рыбкин не смог исполнить свои обещания после получения денег, так как у него не имелось соответствующих полномочий. После этого руководство фирмы обратилось в Федеральную службу безопасности. В результате переговоров, контролируемых ФСБ, Рыбкин вернул 10 млн рублей, а затем его задержали. В четвертом управлении МВД прошли обыски.

Четвертое управление МВД обеспечивает охрану режимных объектов и сопровождение специальных грузов. В том числе оно охраняет режимные объекты Роскосмоса, Росатома и других секретных предприятий.