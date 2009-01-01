Грузовик въехал в толпу на торговой улице в центре Стокгольма. Об этом сообщает Aftonbladet.
Источник в полиции сообщил, что сотрудникам полиции поручили «предотвратить повторные атаки».
Предварительно сообщается о трех погибших. Очевидцы сообщили, что несколько тел накрыты.
На трансляции, которую ведет Aftonbladet, видно, что грузовик врезался в здание торгового центра Åhléns. По словам очевидцев, машина сначала въехала в толпу, после чего врезалась в здание и загорелась.
https://twitter.com/Aftonbladet/status/850338766527098880
Грузовик принадлежит пивоваренной компании Spendrups. В компании заявили, что он был угнан.
Правительственные здания в Стокгольме закрыли из соображений безопасности.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.