16:35

Грузовик въехал в толпу на торговой улице в центре Стокгольма. Об этом сообщает Aftonbladet.

Источник в полиции сообщил, что сотрудникам полиции поручили «предотвратить повторные атаки».

Предварительно сообщается о трех погибших. Очевидцы сообщили, что несколько тел накрыты.

На трансляции, которую ведет Aftonbladet, видно, что грузовик врезался в здание торгового центра Åhléns. По словам очевидцев, машина сначала въехала в толпу, после чего врезалась в здание и загорелась.

https://twitter.com/Aftonbladet/status/850338766527098880

Грузовик принадлежит пивоваренной компании Spendrups. В компании заявили, что он был угнан.

Правительственные здания в Стокгольме закрыли из соображений безопасности.