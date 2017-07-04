18:00

Пресненский суд отказался арестовывать преподавателя математики Дмитрия Богатова, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам в Москве. Об этом сообщает «Медиазона».

Таким образом, суд отклонил ходатайство следствия. По словам следователя, Богатова отпустят под подписку о невыезде.

Статья о призывах к массовым беспорядкам, по которой задержали преподавателя, предполагает максимальный срок лишения свободы до двух лет. Заключение под стражу возможно только по статьям со сроком больше трех лет.

По версии следователей, подозреваемый выкладывал в интернет тексты с призывом к массовым беспорядкам, в том числе приносить «2 апреля на Красную площадь: тряпки, бутылки, бензин». В прокуратуре поддерживали просьбу следствия и заявляли, что случай обвиняемого – исключительный.

Ранее сам Богатов в беседе со следователями свою вину отрицал и подчеркивал, что никогда не заводил аккаунты в Twitter, «Одноклассниках» и Instagram, и только «сто лет назад» зарегистрировался в Facebook и «ВКонтакте». Как предположил адвокат, IP-адрес его подзащитного мог попасть к злоумышленникам, которые, как и Богатов, пользовались программой Tor.

Как отмечал собеседник «Дождя», представившийся одним из организаторов акции 2 апреля, задержать могли человека, который «не имеет к этому делу вообще никакого отношения». Он добавил, что никто из организаторов митинга с Богатовым не знаком.

6 апреля СК сообщил о задержании мужчины по делу о митинге 2 апреля, его имя не называлось. Дома у подозреваемого прошли обыски, следователи изъяли компьютеры и электронные устройства.

Дело, по которому состоялось задержание, было возбуждено 30 марта по части 3 статьи 212 (призывы к массовым беспорядкам).

До этого московская прокуратура сообщила, что в социальных сетях и пабликах анонимный пользователь активно размещает призывы выйти на несанкционированные митинги в Москве 2 апреля.

В ходе самой несогласованной акции, по данным «Интерфакса», задержали более 40 человек, большинство из них были представителями националистических организаций и группировок. В МВД официально подтвердили задержание 31 человека за нарушение общественного порядка. Кто организовал акцию 2 апреля, неизвестно, заявку на ее проведение никто не подавал.