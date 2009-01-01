17:13

Полиция задержала водителя грузовика, который наехал на людей в центре Стокгольма. Об этом сообщает SVT.

«Интерфакс» со ссылкой на местную радиостанцию Ekot сообщает, что число жертв увеличилось до пяти.

Грузовик врезался в здание торгового центра Åhléns ранее 7 апреля. По сообщениям очевидцев, машина въехала в толпу, а затем врезалась в здание и загорелась. Как минимум трое человек погибли. Премьер-министр Швеции Стефан Левен сообщил, что все указывает на теракт. О том, что произошедшее было терактом, также сообщили в полиции.

Автомобиль принадлежал пивоваренной компании Spendrups. В компании сообщили, что его угнали.