Полиция задержала водителя грузовика, который наехал на людей в центре Стокгольма. Об этом сообщает SVT.
«Интерфакс» со ссылкой на местную радиостанцию Ekot сообщает, что число жертв увеличилось до пяти.
Грузовик врезался в здание торгового центра Åhléns ранее 7 апреля. По сообщениям очевидцев, машина въехала в толпу, а затем врезалась в здание и загорелась. Как минимум трое человек погибли. Премьер-министр Швеции Стефан Левен сообщил, что все указывает на теракт. О том, что произошедшее было терактом, также сообщили в полиции.
Автомобиль принадлежал пивоваренной компании Spendrups. В компании сообщили, что его угнали.
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