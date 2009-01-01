17:14

Посольство США в Москве попросило американских граждан проявить «высокий уровень бдительности» и следить за текущей ситуацией. Об этом в твиттере сообщил телеканал ABC News.

https://twitter.com/ABC/status/850349105012502528

В посольстве обратили внимание граждан США на «требования политического климата». Свои рекомендации посольство выпустило после резкой критики ракетного удара США в Сирии со стороны российских властей.

Утром 7 апреля США выпустили по авиабазе Шайрат в Хомсе 59 ракет «Томагавк». Удар был нанесен в ответ на химическую атаку в Идлибе 4 апреля, за которую, по мнению американских властей, ответственны войска президента Сирии Башара Асада.

Власти Сирии назвали действия США актом агрессии. В Кремле удар по сирийской авиабазе расценили как «агрессию против суверенного государства <…> под надуманным предлогом». В свою очередь, в российском МИД назвали действия Вашингтона «бездумным подходом», препятствующим борьбе с терроризмом и приостановили действие соглашения с США об обеспечении безопасности полетов авиации над Сирией.

В Минобороны России отметили, что из 59 выпущенных ракет до цели долетели только 23, при этом взлетная полоса, рулежная дорожка и самолеты на стоянках авиабазы не повреждены. В Пентагоне позднее заявили, что только одна ракета не достигла цели из-за неисправности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал в фейсбуке, что США нанесли ракетный удар по Сирии «на грани боевых столкновений с Россией». «Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия», – добавил он.