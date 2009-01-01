В центре Стокгольма на пересечении с главной торговой улицей города грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в торговый центр Åhléns и загорелся. Полиция обыскала грузовик и не нашла в нем взрывчатки.

По предварительным данным, три человека погибли и восемь пострадали. Полиция отказалась называть число жертв.

Изначально сообщалось о задержании подозреваемого, но позже полиция опровергла эти данные. На пресс-конференции спецслужбы показали фотографию разыскиваемого, уточнив, что он еще не подозреваемый. На ней мужчина восточной внешности, одетый в куртку и толстовку с капюшоном.

https://twitter.com/Aftonbladet/status/850374746927771648

«Швецию атаковали. Все указывает на террористический акт», – сообщил премьер-министр Стефан Лёвен. О том, что произошедшее предварительно расценивается как теракт, сообщили также в полиции Швеции.

Машина принадлежала пивоваренной компании Spendrups. В компании заявили, что она была угнана, когда развозила пиво по точкам. «Кто-то запрыгнул в кабину, пока водитель разгружал машину, и уехал», – пояснил представитель компании.

Ведущие местного телевидения сообщали, что в городе началась паника. Полиция оцепила здание парламента, в городе закрыли метро и движение поездов, прибывающих на Центральный вокзал. Полиция призвала жителей покинуть центр города и не выходить на улицу. Король Швеции Карл XVI Густав отменил поездку в Бразилию.

Спецслужбы не стали повышать уровень террористической угрозы в Швеции. Он остался на третьем уровне, который ввели после теракта в 2010 году. Тогда в центре Стокгольма взорвались две бомбы. Погиб только сам террорист – уроженец Ирака, получивший шведский паспорт. До этого спецслужбы и шведское информационное агентство TT получали угрозы. Они были связаны с присутствием шведских военных в Афганистане и карикатурами Ларса Вилкса на пророка Мухаммеда.

Нынешний теракт прошел по сценарию, аналогичному событиям в Ницце, Берлине и, отчасти, Лондоне, о причастности к которым заявляли боевики «Исламского государства». Месяцем ранее наезд грузовика на пешеходов предотвратили на главной торговой улице Брюсселя. Ответственность за сегодняшний теракт пока никто на себя не взял.