В XXI веке экономика развитых и развивающихся стран становится все менее похожа на народное хозяйство прошлого века. Должны измениться и методы ее оценки – сегодня это широко дискутируемый вопрос, ответом на который должна стать альтернатива показателя ВВП, валового внутреннего продукта, который уже не отражает всю сумму производимых товаров и услуг. В 2008 году президент Франции назначил Нобелевского лауреата Джозефа Стиглица во главе комиссии по поиску такой альтернативы. В 2013-м важность проблемы признал немецкий бундестаг. Обсуждалась она и на российском Гайдаровском форуме.

Сегодня количество произведенных товаров уже не играют столь значимую роль для экономики, как их качество. Фундаментальные технологические сдвиги, развитие информационных технологий, социальных сетей, использование планшетов, смартфонов, роботов – все это резко повышает качество услуг, которое не может учесть показатель ВВП. В ведущих странах все большее значение приобретает неоплачиваемая домашняя работа, которая также не вписывается в традиционную экономическую статистику. Встает вопрос, означает ли на самом деле замедление роста ВВП снижение развития страны?

Еще один лауреат Нобелевской премии по экономике Ангус Дитон пишет: «Повышение качества и появление новых товаров не видны в национальных счетах дохода <…> Рост уровня жизни в его значимых проявлениях заведомо недооценивается в рамках существующего подхода к измерению». Как оценивать качество и преимущество новых товаров? Статистики пытаются учесть ускользающее от них повышение качества услуг с помощью корректировок по производительности труда. Но рост производительности в сфере услуг в ряде случаев не измеряется. Например, программа сноса устаревших пятиэтажек на практике означает существенное улучшение быта и повышение уровня жизни, но не найдет отражения в валовом показателе.

Почему это важно?

Эти размышления имеют прямое отношение к росту российской экономики – будучи одной из крупнейших стран мира, Россия должна сосредоточить внимание на качественном аспекте роста.