Транспортный сервис Uber не любит выносить сор из избы. Мы по-прежнему мало знаем о внутренней политике компании, хотя причин разобраться, что с ней происходит много. В последние месяцы компания столкнулась с рядом претензий и трудностей, – например, обвинениями водителей в изнасилованиях, информацией о том, что намеренно не возит чиновников. Вдобавок ко всему, убытки Uber по итогам 2016 года могут превысить $3 млрд при чистой выручке $5,5 млрд.

New York Times пытается восполнить этот пробел – издание подготовило большой материал, основанный на интервью с десятками нынешних и бывших сотрудников Uber, водителями и поведенческими психологами. Если изучить их, становится понятно, что отношения сервиса с владельцами автомобилей – это поразительный по своим масштабам психологический эксперимент, в ходе которого компания манипулирует людьми для достижения своих целей.

Водители Uber официально работают не на компанию, а на себя. Это позволяет сервису сократить издержки, но лишает его возможности указывать, куда работникам ехать и где дежурить в ожидании пассажиров. Однако очевидно, что в интересах Uber сделать так, чтобы пассажиры могли рассчитывать на машину в любом месте в любое время, и это большая проблема. Uber решает ее с помощью психологических трюков и других инструментов, известных специалистам по изучению поведения. Как пишет NYT, компания привлекает сотни психологов и аналитиков, экспериментирует с игровыми стимулами, неденежными поощрениями и всем, что может заставить водителей работать дольше, усерднее и порой – там, где это невыгодно.