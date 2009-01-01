18:05

По делу о наезде грузовика на людей в центре Стокгольма пока никто не задержан. Об этом сообщили в городской полиции, передает Reuters.

Ранее 7 апреля шведское телевидение передало, что полицейские задержали водителя врезавшегося в толпу грузовика. Его имя не называлось.

Автомобиль въехал в толпу в центре Стокгольма днем 7 апреля. В результате, по данным полиции, погибли три человека и пострадали еще восемь. Как заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, все указывает, что случившееся – теракт.

После инцидента часть центральных улиц города перекрыли. Также была приостановлена работа метро и закрыты правительственные здания.

Грузовик принадлежал пивоваренной компании Spendrups. Как сообщили в компании, автомобиль угнали.