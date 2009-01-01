18:51

Шведская полиция показала фотографию человека, которого подозревают в причастности к наезду грузовика на пешеходов в центре Стокгольма. Пресс-конференция транслируется в фейсбуке ведомства.

https://twitter.com/nieuwsblog/status/850373512346914816

Представители полиции заявили, что хотели бы опросить человека на фотографии. Также полицейские отметили, что в настоящее время он не подозревается в совершении какого-либо преступления.

https://twitter.com/Aftonbladet/status/850374746927771648

Пока в связи с расследованием никто не задержан. До этого шведское телевидение сообщало, что задержан водитель грузовика, врезавшегося в толпу.

В полиции также сообщили, что пока не готовы назвать точное число погибших и раненых в результате наезда. До этого говорилось о трех жертвах и еще восьми пострадавших.

Автомобиль въехал в пешеходов на центральной торговой улице Стокгольма днем 7 апреля, а затем врезался в витрину универмага Åhléns. Выяснилось, что грузовик принадлежал пивоваренной компании Spendrups, которая ранее заявила о его угоне. Как заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, все указывает, что случившееся – теракт.

После инцидента часть улиц в центре перекрыли. Из центрального вокзала эвакуировали людей, также закрылись правительственные здания и временно прекратило работу метро. Позднее 7 апреля стало известно, что все поезда с центрального вокзала Стокгольма отменены до конца текущего дня.