20:11

Министерство финансов РФ предложило разрешить стратегическим компаниям уплачивать налоги, сборы и страховые взносы с отсрочкой или рассрочкой. Минфин подготовил соответствующие поправки в Налоговый кодекс, передает РБК.

В перечень стратегических предприятий и организаций России входят, в частности, «Роснефть», «Газпром», ВГТРК, Первый канал, РИА Новости, «Уралвагонзавод». Если поправки Минфина будут приняты, организации получат возможность платить налоги с отсрочкой на один-три года.

«Многие компании из стратегического перечня из-за введенных санкций испытывают затруднения в финансировании текущей деятельности. Отсрочка по уплате даст возможность поддерживать уровень оборотных средств без привлечения банковских кредитов», – одобрил идею министерства генеральный директор АО «Ангстрем» (входит в перечень стратегических предприятий) Константин Носов.

Кроме того, Минфин также хотел бы дать возможность населению уплачивать некоторые налоги авансом. Для этого министерство предложило дополнить Налоговый кодекс инструментом «специальный авансовый взнос». Он предполагает, что граждане смогут добровольно направлять в бюджет средства в счет будущих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Сейчас в Налоговом кодексе предусмотрена отсрочка или рассрочка по налогам для компаний и предприятий, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, пострадавших от стихийного бедствия или не получили вовремя средства из бюджета. Однако юристы отмечают, что действующий механизм отсрочки слишком сложен, а гарантий ее получения нет, поэтому «налогоплательщики в нее не верят».