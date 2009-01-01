Суд арестовал 8 ранее задержанных человек по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
«Интерфакс» уточняет, что арест продлится до 2 июня.
Как сообщалось ранее, среди заключенных под стражу – 6 жителей Петербурга и 2 человека из Москвы.
Заметка дополняется.
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