21:19

Суд арестовал 8 ранее задержанных человек по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«Интерфакс» уточняет, что арест продлится до 2 июня.

Как сообщалось ранее, среди заключенных под стражу – 6 жителей Петербурга и 2 человека из Москвы.

Заметка дополняется.