21:44

Полиция задержала человека, подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме, пишет Reuters.

Ранее шведские правоохранительные органы опубликовали фотографию подозреваемого в причастности к произошедшему. В полиции сообщили, что задержанный похож на человека с фотографии, а также установили его личность.

По информации источников Aftonbladet, подозреваемый признал свою причастность к теракту.

По предварительным данным полицейских, в результате атаки погибли 4 человека, еще 15 ранены.

Днем 7 апреля грузовик въехал в пешеходов на центральной торговой улице Стокгольма, а затем врезался в витрину универмага Åhléns.

Выяснилось, что грузовик принадлежал пивоваренной компании Spendrups, которая ранее заявила о его угоне.