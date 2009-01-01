Полиция задержала человека, подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме, пишет Reuters.
Ранее шведские правоохранительные органы опубликовали фотографию подозреваемого в причастности к произошедшему. В полиции сообщили, что задержанный похож на человека с фотографии, а также установили его личность.
По информации источников Aftonbladet, подозреваемый признал свою причастность к теракту.
По предварительным данным полицейских, в результате атаки погибли 4 человека, еще 15 ранены.
Днем 7 апреля грузовик въехал в пешеходов на центральной торговой улице Стокгольма, а затем врезался в витрину универмага Åhléns.
Выяснилось, что грузовик принадлежал пивоваренной компании Spendrups, которая ранее заявила о его угоне.
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