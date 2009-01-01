Фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича выслали из Белоруссии. Об этом он написал в фейсбуке.
Как следует из сообщения, Полихович прибыл в Москву, а в Белоруссии его на 10 лет объявили персоной нон-грата.
25 марта активиста задержали во время несогласованного митинга в честь Дня воли в Минске. Позже суд арестовал его на 12 суток.
В феврале 2014 года Полихович получил 3,5 года лишения свободы за применение насилия к полицейскому и участие в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. В октябре 2015 года он вышел на свободу по УДО.
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