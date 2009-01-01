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Члены комитета Конгресса США по иностранным делам призвали Минфин страны проверить сделку между «Роснефтью» и венесуэльской PDSVA, следует из письма главе ведомства Стивену Мунчину.

Согласно документу, в конгрессе хотят инициировать проверку, так как сделка может «подорвать национальную безопасность и энергетическую независимость США».

Учитывая нестабильную экономику и политическую ситуацию в Венесуэле, я глубоко обеспокоен тем, что будущий дефолт Венесуэлы может привести к тому, что Citgo будут владеть россияне [имеется в виду «Роснефть»], – говорится в заявлении одного из авторов документа Джеффа Дункана.

Он также добавляет, что если «Роснефть» станет владельцем Citgo, Россия будет контролировать шестой по величине НПЗ США, сможет «влиять на цены на газ для американского народа», а также получит «стратегическое преимущество над свободой действия США по всему мира».

В декабре 2016 года «Роснефть» предоставила PDVSA займ в размере $1,5 млрд, а «дочка» компании Rosneft Trading получила в качестве залога 49,9% акций венесуэльской Citgo, расположенной в США.

Citgo Petroleum принадлежит три НПЗ в США, а также нефтяные терминалы и нефтепроводы по всей стране.

В январе структуры американской нефтедобывающей компании ConocoPhillips подали иск против Rosneft Trading и PDVSA.

По версии ConocoPhilips, PDVSA пытается вывести активы из США в Венесуэлу, совершая ряд мошеннических сделок.

Аналогичный иск к структуре «Роснефти» подавала канадская золотодобывающая компания Crystallex.