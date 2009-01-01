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Оболонский суд Киева вынес приговор бойцам расформированного подразделения «Торнадо». Об этом в фейсбуке пишет заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос.

Бывший командир подразделения, Руслан Онищенко, получил 11 лет тюрьмы, его экс-заместитель Николай Цукур – 9 лет колонии. Четыре человека получили по 5 лет условно, остальные – от 8 до 10 лет лишения свободы.

Бойцов украинского «Торнадо» задержали в нескольких украинских городах 17 июня 2015 года. Их обвинили в нескольких тяжелых преступлениях.

По данным следствия, они пытали местных жителей в Луганской области и участвовали в групповом изнасиловании мужчины, записав это на видео.

18 июня глава МВД Украины Арсен Аваков расформировал подразделение.