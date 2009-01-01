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В связи с терактом в Стокгольме полиция задержала проживающего в Швеции гражданина Узбекистана, передает Aftonbladet со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, подозреваемому 39 лет. Его имя не раскрывается.

В фейсбуке мужчины, пишет Aftonbladet, были найдены материалы «Исламского государства».

Знакомая подозреваемого рассказала изданию, что у него четверо детей, и он никогда не рассуждал о политике и религии. Она добавила, что не верит в причастность задержанного к теракту.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее полиция уточнила, что подозреваемый похож на человека с распространенной правоохранительными органами фотографии после теракта. По сообщению Aftonbladet, мужчина якобы признал вину. О том, как конкретно задержанный связан с терактом полиция не рассказала.

Днем 7 апреля грузовик врезался в людей на центральной торговой улице Стокгольма. Автомобиль принадлежал пивоваренной компании Spendrups и находился в угоне. Как говорил премьер-министр страны Стефан Левен, все указывает, что случившееся – теракт.

По последним данным, известно о 4 погибших и 15 раненых.