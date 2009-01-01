На самом деле, Хейт Мана звали Марк Хоторн. Родившийся на исходе Великой депрессии в благополучной вашингтонской семье, Марк получил хорошее образование: вначале это была хорошая школа, а затем Коннектикутский университет, откуда он вышел специалистом по английской литературе.
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