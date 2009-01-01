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Шведская полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведский телеканал SVT.

По его данным, подозреваемый связан с первым задержанным.

Вечером 7 апреля полицейские задержали еще одного человека. Детали его причастности к атаке не уточняются.

По неофициальной информации Aftonbladet, это 39-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Швеции и имеющий отношение к «Исламскому государству». Он якобы признал свою вину. Знакомая мужчины в то же время заявила, что у задержанного четверо детей, и он никогда не говорил о политике и религии.

Днем 7 апреля грузовик врезался в пешеходов на центральной торговой улице Стокгольма. Позжнее стало известно, что машина принадлежит пивоваренной компании Spendrupsи находится в угоне.

Согласно последним заявлениям полиции, в результате атаки погибли 4 человека, еще 15 получили ранения.