05:11

Следственные органы МВД возбудили уголовное дело в отношении главы ГК «Висма» и производителя минеральной воды «Архыз» Валерия Герюгова, узнал «Коммерсантъ».

По информации издания, 7 апреля Герюгова задержали. Ему инкриминируется часть 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере).

МВД начало расследование после обращения в ведомство представителей Сбербанка, которые заявили о мошенническом хищении семи кредитов на 1,8 млрд рублей, выделенных «Висме» в 2012 году.

Следствие выяснило, что собственники и руководители ГК «Висма» получали кредиты на основании подложной финансовой отчетности входивших в группу компаний предприятий.

«При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению»,– рассказал «Коммерсанту» близкий к следствию источник.

Отмечается, что изначально Герюгов выпускал минеральную воду под марками «Нарзан» и «Ессентуки», но производство пришлось прекратить из-за угрозы судебного преследования со стороны обладателей брендов, и тогда Герюгов создал новую марку – «Архыз».

Как пишет газета, в 2015 году у «Висмы» начались финансовые трудности, которые Герюгов связал с падением продаж «Архыза». Хотя, уточняет издание, «проблемы имелись и раньше».

В то же время выплаты по кредитам Сбербанка прекратились в конце 2014 – начале 2015 годов. По словам собеседников издания, банк пытался договориться с Герюговым о реструктуризации долгов, но вместо этого началась процедура банкротства входящих в «Висму» предприятий. По мнению следователей, процедуру преднамеренно запустили фирмы, также подконтрольные Герюгову.

Как добавляет «Коммерсантъ», поручители по кредитам (торговые дома группы «Висма» и сам Герюгов) перевели все контракты на поставку воды на другие юрлица, так или иначе связанные с владельцем «Висмы», и производство минералки «Архыз» продолжается.

Сбербанк, в свою очередь, продал часть задолженности «Висмы» «стратегическому партнеру» – ООО «Дельта», которое планирует дальше развивать производство воды.