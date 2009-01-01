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Полиция арестовала подозреваемого в связи с терактом в Стокгольме, передает Reuters.

Как отметила представитель прокуратуры Швеции Карин Росандер, мужчину арестовали «по подозрению в совершении террористических преступлений и убийств».

Сообщение телеканала SVT о втором задержанном в полиции не прокомментировали.

Находящегося под арестом мужчину полицейские задержали вечером 7 апреля. Отмечалось, что он был похож на человека с распространенной органами фотографии подозреваемого.

По данным Aftonbladet, под стражей находится живущий в Швеции 39-летний гражданин Узбекистана. Он якобы признал свою вину в совершении теракта. Знакомая мужчины в то же время заявила изданию, что у задержанного четверо детей, и он никогда не говорил о политике и религии.

Официального подтверждения этой информации нет.

Днем 7 апреля грузовик на высокой скорости начал сбивать людей на главной торговой улице Стокгольма, впоследствии машина врезалась в здание торгового центра Åhlens.

Полиция заявляла о 4 погибших и 15 раненых.