Полиция арестовала подозреваемого в связи с терактом в Стокгольме, передает Reuters.
Как отметила представитель прокуратуры Швеции Карин Росандер, мужчину арестовали по подозрению в совершении террористических преступлений и убийств «для дальнейших проверок».
Сообщение телеканала SVT о втором задержанном в полиции не прокомментировали.
Находящегося под арестом мужчину полицейские задержали вечером 7 апреля. Отмечалось, что он был похож на человека с распространенной органами фотографии подозреваемого.
По данным Aftonbladet, под стражей находится живущий в Швеции 39-летний гражданин Узбекистана. Он якобы признал свою вину в совершении теракта. Знакомая мужчины в то же время заявила изданию, что у задержанного четверо детей, и он никогда не говорил о политике и религии.
Официального подтверждения этой информации нет.
Днем 7 апреля грузовик на высокой скорости начал сбивать людей на главной торговой улице Стокгольма, впоследствии машина врезалась в здание торгового центра Åhlens.
Полиция заявляла о 4 погибших и 15 раненых.
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