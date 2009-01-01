08:40

В Малгобеке, Ингушетия, обстреляли полицейскую машину, сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.

По его словам, огонь по полицейскому патрулю вели с двух сторон из автоматического оружия, инцидент произошел в ночь на 8 апреля.

В Ингушетии объявили план «Перехват». О погибших или пострадавших не сообщается, официального подтверждения произошедшего у «Интерфакса» пока нет.