В Малгобеке, Ингушетия, обстреляли полицейскую машину, сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.
По его словам, огонь по полицейскому патрулю вели с двух сторон из автоматического оружия, инцидент произошел в ночь на 8 апреля.
В Ингушетии объявили план «Перехват». О погибших или пострадавших не сообщается, официального подтверждения произошедшего у «Интерфакса» пока нет.
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