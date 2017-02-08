Полицию Байконура перевели на усиленный режим работы после теракта в Санкт-Петербурге, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.
Как пояснил собеседник агентства, как правило, такой режим обычно вводят на космодроме с прибытием туда астронавтов и космонавтов перед стартом к МКС. Сейчас режим установили раньше – сразу после взрыва в петербургском метро.
Также, по словам источника, полицейским, которые дежурят ночью на КПП при въезде в город, выдают автоматы, чего обычно не делается.
Следующий запуск с Байконура запланирован на 20 апреля, к МКС отправят пилотируемый космический корабль «Союз МС-04».
Возле казахстанского города Жезгазган 10 апреля должна приземлится капсула «Союза МС-02» с командиром корабля Сергеем Рыжиковым, бортинженером Андреем Борисенко и астронавтом NASA Робертом Шейном Кимброу, добавляет «Интерфакс».
По данным агентства, для обеспечения посадки из Свердловской и Челябинской областей в Казахстан перевели военную авиацию и поисково-эвакуационные машины-амфибии, а также 200 космических спасателей.
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