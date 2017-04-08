При обстреле полицейского патруля в городе Малгобек, Ингушетия, погибли двое сотрудников ГИБДД. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».
«Во время патрулирования по экипажу сотрудников УГИБДД был открыт огонь. В результате двое получили смертельное ранение и скончались», – сказал собеседник агентства.
Также о двоих погибших сообщает источник РИА Новости.
Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что патруль обстреляли в ночь на 8 апреля. В МВД Ингушетии ТАСС подтвердили факт обстрела, а также сообщили об одном погибшем полицейском.
Второй, по словам собеседника ТАСС, ранен. Подозреваемый уехал на легковом автомобиле, его ищут.
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