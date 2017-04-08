09:10

При обстреле полицейского патруля в городе Малгобек, Ингушетия, погибли двое сотрудников ГИБДД. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

«Во время патрулирования по экипажу сотрудников УГИБДД был открыт огонь. В результате двое получили смертельное ранение и скончались», – сказал собеседник агентства.

Также о двоих погибших сообщает источник РИА Новости.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что патруль обстреляли в ночь на 8 апреля. В МВД Ингушетии ТАСС подтвердили факт обстрела, а также сообщили об одном погибшем полицейском.

Второй, по словам собеседника ТАСС, ранен. Подозреваемый уехал на легковом автомобиле, его ищут.