Корпорация Google дискриминирует женщин, выплачивая им зарплаты ниже, чем мужчинам. К такому выводу в своем расследовании пришло Министерство труда США, пишет The Guardian.
В министерстве заявили о «систематическом» занижении зарплат сотрудницам компании, уточняет газета.
«Анализ показал довольно экстремальную даже для этой сферы дискриминацию женщин в Google», – заявила представитель Министерства труда Джанет Виппер на суде в Сан-Франциско.
Корпорация, в свою очередь, отрицает гендерное неравенство в зарплатах, добавляет The Guardian.
Газета напоминает, что в январе Минтруда подало в суд иск с требованием к корпорации предоставить правительству данные о зарплатах в компании. Google, отмечает издание, отказывается это сделать.
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