09:59

Корпорация Google дискриминирует женщин, выплачивая им зарплаты ниже, чем мужчинам. К такому выводу в своем расследовании пришло Министерство труда США, пишет The Guardian.

В министерстве заявили о «систематическом» занижении зарплат сотрудницам компании, уточняет газета.

«Анализ показал довольно экстремальную даже для этой сферы дискриминацию женщин в Google», – заявила представитель Министерства труда Джанет Виппер на суде в Сан-Франциско.

Корпорация, в свою очередь, отрицает гендерное неравенство в зарплатах, добавляет The Guardian.

Газета напоминает, что в январе Минтруда подало в суд иск с требованием к корпорации предоставить правительству данные о зарплатах в компании. Google, отмечает издание, отказывается это сделать.