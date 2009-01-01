10:25

Следствие предъявило преподавателю математики из Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрию Богатову обвинение в призыве к терроризму. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Тепцов.

Богатова ранее задержали по подозрению в призывах к массовым беспорядкам в Москве.

«Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием СМИ и интернета) и предъявили обвинение моему подзащитному», – сказал адвокат Богатова.

В связи с новым обвинением следствие, по словам Тепцова, снова обратилось в суд для избрания Богатову меры пресечения. Заседание назначено на 8 апреля.

Пресненский суд Москвы 7 апреля отпустил Богатова под подписку о невыезде. Следственный комитет днем ранее сообщил о задержании мужчины по делу о митинге 2 апреля. Имя задержанного не называли, позднее выяснилось, что речь идет о преподавателе МФЮА.

По версии следствия, подозреваемый публиковал в интернете тексты с призывом к массовым беспорядкам, в том числе приносить «2 апреля на Красную площадь: тряпки, бутылки, бензин». Сам Богатов отрицал свою вину, указывая, что у него никогда не было аккаунтов в твиттере и инстаграме.

Представившийся «Дождю» одним из организаторов акции 2 апреля говорил, что задержать могли человека, который «не имеет к этому делу вообще никакого отношения». Никто из организаторов акции с Богатовым не знаком, добавил собеседник телеканала.

Сообщения об акциях 2 апреля появились после антикоррупционных митингов 26 марта, которые прошли в 97 российских городах. Кто стал организатором апрельской акции, неизвестно, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального заявлял, что не имеет к ней отношения, заявку на митинг 2 апреля никто не подавал.

По данным «Интерфакса», в Москве 2 апреля задержали 40 человек, большинство из них –представители националистических группировок. МВД подтвердило задержание 31 человека за нарушение общественного порядка.