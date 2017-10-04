18:23

Пресненский суд Москвы арестовал преподавателя Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрия Богатова, сообщает «Медиазона».

Его арестовали до 6 июня 2017 года, позднее издание уточнило, что арест продлится до 8 июня. Издание сообщает, что его матери стало плохо, когда судья зачитывал свое решение.

https://twitter.com/polinanem/status/851437136440111104

Вину преподаватель не признает. Адвокат Богатова указал на то, что публикации делались со 104 IP-адресов, а адрес преподавателя был лишь одним из многих. «Почему сделан вывод, что преступление совершено именно моим подзащитным?», – заявил он.

Судья согласился приобщить к делу заключение экспертов Института языковедения РАН, в котором говорится о том, что опубликованные Богатовым посты содержали в себе призывы к терактам и массовым беспорядкам. При этом суд отказался приобщить материалы защиты: допрос жены Богатова и съемки камер видеонаблюдения, из которых следует, что он находился на улице за 4 минуты до публикации поста с призывами к терроризму. Его защита настаивала, что он не мог успеть опубликовать материалы.

Во время перерыва мать арестованного преподавателя заявила, что ее сын стал обвиняемым «потому что так удобнее, даже в Подольск не поехали» (один из IP-адресов принадлежал компьютеру в Подольске – Republic).

Его задержали по делу о призывах к массовым беспорядкам в Москве из-за несанкционированной акции 2 апреля. Назвавшиеся организаторами митинга говорили, что Богатов не имеет никакого отношения к этой акции.

Суд отказался арестовывать Богатова и 7 апреля отпустил его под подписку о невыезде. На следующий день адвокат Богатова сообщил о новом обвинении – по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Из-за более тяжкой статьи, пояснил защитник, следствие снова обратилось в суд с вопросом о мере пресечения.

2 апреля в центре Москвы прошли протестные акции, во время которых задержали 31 человека, сообщало МВД. По данным «Интерфакса», большинство из задержанных – представители националистических группировок. Неизвестно, кто был организатором митинга. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального объявил о непричастности к организации акции.