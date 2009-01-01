Космонавт Георгий Гречко умер в ночь на 8 апреля, сообщает издание «Новости космонавтики».
Ему было 85 лет. Источники ТАСС 7 апреля сообщили о госпитализации Гречко в тяжелом состоянии, его дочь опровергла эту информацию, уточнив, что он проходит лечение дома.
Георгий Гречко – дважды Герой Советского Союза, он совершил три полета в космос (в 1975-м, 1976-м и 1985 году) в качестве бортинженера на кораблях «Союз».
С 1986-го до 1992 года, напоминают «Новости космонавтики», Гречко работал в Институте физики биосферы РАН космонавтом-исследователем, затем – научным сотрудником.
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