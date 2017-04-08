13:13

В структуре Российского футбольного союза (РФС) создали комитет по маркетингу, передает ТАСС. Такое решение приняла конференция организации 8 апреля.

«Комитет по маркетингу курирует вопросы формирования, реализации и оценки эффективности маркетинговой политики в деятельности РФС и в российском футболе, вопросы развития спонсорства и использования интеллектуальной собственности в области футбола, иных рыночных механизмов, влияющих на доходы субъектов футбола», – цитирует агентство новую редакцию устава РФС.

Президент организации Виталий Мутко на конференции объяснил недостаточные, по его мнению, инвестиции в российский футбол плохой игрой сборной, сообщает «Р-Спорт».

«Еще год нам как минимум впахивать, чтобы удержать спонсоров. А как их удерживать, если сборная играет никак? – сказал Мутко. – Наша задача – работать со спонсорами. Это зависит и от качества игры сборной и качества организации в РФПЛ».

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сказал, что ситуация со спонсорами «крайне тяжелая». По его словам «каждый спонсор – штучный товар». РФС, отметил Алаев, рассчитывал на поддержку ВЭБа, но у банка «тяжелая ситуация, они проходят процесс реструктуризации».

РФС 8 апреля опубликовал финансовый отчет за 2016 год. Как следует из документа, в прошлом году на все сборные России союз потратил 1,4 млрд рублей, в том числе 525 млн рублей – на национальную сборную.

На сайте РФС перечислено 17 спонсоров, среди них Adidas как технический спонсор, «Аэрофлот» как официальный партнер спортивной организации, а также Coca-Cola, «Новатэк», Deloitte, Росбанк.