15:08

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Москву, назначенный на 10 апреля, из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«События в Сирии коренным образом изменили ситуацию. Мои приоритеты сейчас – это поддерживать контакты с США и другими странами перед саммитом G7, который запланирован на 10–11 апреля», – приводятся в сообщении слова Джонсона.

Глава британского МИДа выразил сожаление, что «Россия продолжает поддерживать режим [президента Сирии Башара] Асада после химических атак на мирных жителей».

По словам Джонсона, на встрече G7 планируется обсудить «международную поддержку прекращения огня». Он добавил, что разговаривал об этом с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Джонсон напомнил, что Тиллерсон посетит Москву после саммита G7 и «передаст России это и скоординированное послание (касающееся Сирии)». Глава Госдепа США планирует приехать в Россию 11–12 апреля.

Первый за пять лет визит в Россию министра иностранных дел Великобритании анонсировали в начале марта.

ВВС США 7 апреля нанесли ракетный удар на авиабазу в Хомсе. Это, по заявлению Вашингтона, стало ответом на химическую атаку в Идлибе 4 апреля, ответственность за которую, как считают американские власти, несут войска президента Сирии Башара Асада.

Москва утверждает, что инцидент произошел из-за попадания снаряда в склад химического оружия боевиков. После атаки Россия приостановила меморандум о предотвращении авиационных инцидентов в Сирии.