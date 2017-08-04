Роскомнадзор предупредил американский сервис Zello о нарушении российских законов и пригрозил его заблокировать.
Об этом компания сообщила в твиттере и опубликовала письмо от российского ведомства.
РКН указывает, что Zello не уведомила власти РФ о начале работы в стране. Ведомство требует устранить нарушения в течение трех дней, в противном случае работу сервиса в России ограничат.
Как отмечает в твиттере ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев, приложение Zello популярно у российских дальнобойщиков.
https://twitter.com/plushev/status/850704971809136640
Он уточняет, что после блокировки сервисов в РФ приложения также удаляются из App Store и Google Play, как это было, например, с LinkedIn.
«Медиазона» также пишет, что сервис используют дальнобойщики для координации во время акций протеста. Zello – это интернет-рация, приложение позволяет создавать открытые и закрытые группы.
В конце марта в России началась акция протеста водителей фур, которые требуют отменить плату за проезд большегрузов по федеральным трассам. С 15 апреля тариф системы «Платон», через которую взимается плата, увеличат на 25%, ранее планировалось поднять стоимость проезда за один километр в два раза.
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