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В Чечне «секретная тюрьма» для мужчин, задержанных за гомосексуальность, расположена не только в городе Аргун, но и в селе Цоци-Юрт. Об этом уехавшие из республики чеченцы рассказали «Радио Свободе».

По информации источников, задерживать геев сотрудники районных ОВД начали в декабре 2016 года. При этом, как отметили собеседники, полицейские действовали по определенной схеме: «знакомились, выманивали на свидание, избивали и унижали, снимали это на телефон, а потом требовали денег за молчание».

О тюрьме в Аргуне ранее рассказала «Новая газета». Издание писало, что в конце февраля полиция задержала человека, находящегося в состоянии наркотического опьянения, и проверила его телефон.

В телефоне были «фотографии и видеоролики откровенного содержания» и «десятки контактов местных гомосексуалов». Задержанного отправили в «секретную тюрьму», а в Чечне началась «волна преследований».

Источники газеты утверждали, что к задержаниям причастны спикер парламента Чечни Магомед Даудов («Лорд») и начальник ОМВД по городу Аргун Аюб Катаев.

По подсчетам «Новой», в течение нескольких недель в Чечне задержали больше ста мужчин из-за подозрений о гомосексуальности. Некоторых позже отпустили, и они уехали из республики.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал публикацию издания «абсолютной ложью», так как, по его мнения, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев проверил информацию газеты и счел ее «полным бредом». Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что сообщений о преследованиях геев в Чечне ей не поступало.