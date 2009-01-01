22:37

Поэт и переводчик Анри Волохонский умер в возрасте 81 года. Об этом его его друзья сообщили агентству Cursorinfo.

Среди стихотворений Волохонского большую известность получил «Рай» («Над небом голубым…»). Поэт написал его на музыку Владимира Вавилова, исполнял произведение Алексей Хвостенко, после – Борис Гребенщиков в фильме «Асса».

https://www.youtube.com/watch?v=Us4DnlB9xeU&feature=player_embedded

Кроме того, Волохонский перевел фрагменты из книги «Зогар», а также из романа «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса.

Анри Волохонский родился в Ленинграде в 1936 году, а в 1973 году, получив разрешение на выезд за границу, переехал в Израиль. Он писал стихи, песни и пьесы, публиковался в самиздате, а также работал в редакции «Радио Свобода» в Мюнхене, куда уехал в 1985 году. Последние годы Волохонский жил в поселке Рексинген в Германии.