В результате столкновения пассажирского поезда Москва – Брест и пустой электрички в Москве пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.
По информации знакомого с ситуацией источника «Интерфакса», пострадали более 20 человек, шесть из которых госпитализированы.
«Железнодорожные пути, по предварительной информации, перебегал человек. Водитель электропоезда, следовавшего в область, чтобы не сбить его, применил экстренное торможение», – пояснили в МЧС.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.