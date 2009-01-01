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В результате столкновения пассажирского поезда Москва – Брест и пустой электрички в Москве пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

По информации знакомого с ситуацией источника «Интерфакса», пострадали более 20 человек, шесть из которых госпитализированы.

«Железнодорожные пути, по предварительной информации, перебегал человек. Водитель электропоезда, следовавшего в область, чтобы не сбить его, применил экстренное торможение», – пояснили в МЧС.

Заметка дополняется.