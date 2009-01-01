В результате столкновения пассажирского поезда Москва – Брест и пустой электрички Вязьма – Москва пострадали более 20 человек, 11 госпитализированы, среди них один ребенок. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова позже уточнила «Интерфаксу», что число госпитализированных достигло 16 человек, среди них локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.
«Железнодорожные пути, по предварительной информации, перебегал человек. Водитель электропоезда, следовавшего в область, чтобы не сбить его, применил экстренное торможение», – пояснили ТАСС в МЧС.
Как подчеркнуло агентство, из-за столкновения четыре вагона сошли с рельсов.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин поручил предпринять «все необходимое для исправления ситуации», добавил «Интерфакс».
«Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии», – сказал Песков.
Центральная пригородная пассажирская компания остановила движение электропоездов на участве Фили – Кунцево белорусского направления Московской железной дороги. От Москвы Белорусской до Одинцово ходят временные автобусы. В РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.
По подсчетам «Интерфакса», всего в поезде могли находится 800 человек. Всех пассажиров эвакуировали и направили в пункты временного размещения.
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