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По данным «Российских железных дорог», после столкновения поезда дальнего следования и электрички в Москве за медицинской помощью обратились 50 человек. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По данным Следственного комитета, пострадали 20 человек, 16 человек госпитализированы, среди них локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички. По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, которые приводит «Интерфакс», госпитализированы 12 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших есть иностранцы.

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Инцидент произошел 8 апреля в 22:16 на перегоне Фили – Кунцево-1 Белорусского направления Московской железной дороги. Машинист электрички, следовавшей из Москва в Усово, воспользовался экстренным торможением, чтобы не сбить перебегающего пути человека.

В результате электричка столкнулась с пассажирским поездом Москва-Брест, четыре вагона сошли с рельсов, при этом само железнодорожное полотно не пострадало, добавил «Интерфакс». После аварии Следственный комитет начал доследственную проверку.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пексова, о случившемся доложили российскому лидеру Владимиру Путину. Президент, в свою очередь. распорядился предпринять «все необходимое для исправления ситуации»,