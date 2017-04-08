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Постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CNN заявила, что в случае необходимости американские военные смогут повторно нанести ракетные удары по Сирии.

«Если ему [президенту США Дональду Трампу] нужно будет больше, он сделает больше», – сказала Хейли, отвечая на вопрос о возможных новых ракетных ударах.

Она добавила, что «на сегодняшний день все действительно зависит от того, как все реагируют на происшедшее в Сирии». По ее мнению, необходимо начать «двигаться по направлению к политическому урегулированию конфликта, а также устанавливать мир».

Постпред пояснила, что у США есть несколько приоритетных задач в Сирии: отстранение от власти президента Сирии Башара Асада, борьба с «Исламским государством», а также ослабление влияния Ирана.

7 апреля США выпустили 59 ракет на авиабазу в Хомсе, в результате чего погибли 10 человек. Минобороны России утверждало, что из всех ракет до сирийской базы долетели только 23.

Ракетный обстрел стал ответом на химическую атаку в Идлибе. Инцидент произошел 4 апреля, тогда погибли 70 человек. Ответственными за атаку американская сторона считает войска Асада. По мнению России, инцидент произошел из-за попадания снаряда в склад химического оружия боевиков.