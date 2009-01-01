Правоохранительные органы Испании задержали российского программиста из Петербурга Петра Левашова, сообщает Russia Today со ссылкой на его жену. Также предположительно звали одного из крупнейших в мире распространителей спама – петербургского хакера Peter Severa. По словам жены Левашова, программист был задержан по запросу властей США об экстрадиции в связи с киберпреступлениями.

Как рассказала RT Мария Левашова, представители правоохранительных органов ночью ворвались в апартаменты, где жили Левашовы во время отдыха в Барселоне. Саму Левашову с 4-летним ребенком и подругой держали в одной из комнат. С мужем она смогла поговорить уже в комиссариате по телефону. «Он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве. Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах», – цитирует RT супругу программиста.

Мария Левашова утверждает, что ее муж занимался разными стартапами, например разрабатывал приложения для мобильного телефона. Также у них было агентство по организации мероприятий. Однако британская организация Spamhaus, которая отслеживает распространителей спама, называла тезку Петра Левашова (Peter Levashov, Peter Severa) одним из «королей спама». В 2010 году организация поставила Левашова на пятое место, а сейчас он находится на седьмом месте в топ-10 мировых спамеров.